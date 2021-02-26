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Yeniden Refah Partisinden Madeni Sanatkarlara ziyaret

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Yeniden Refah Partisinden Madeni Sanatkarlara ziyaret

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdilbazı Yönetim
Bu haber 2021-02-26 00:14:25 eklenmiş ve 71 kez görüntülenmiştir.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdilbazı Yönetim Kurul üyeleri ile birlikte Madeni Sanatkarlar Odasına bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretten sonra açıklama Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş’tan geldi. Durmuş, Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe teşkilatının yaptığı bu ziyaret beni ve Odamız Yönetimini ziyadesiyle memnun etmiştir. Kendilerine hem şahsım hem de Odam adına teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da bizde Oda Yönetimi olarak iade-i ziyarette bulunacağız dedi.

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