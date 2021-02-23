Okullarda Yüz Yüze Eğitim Şenlik Havasında Başladı

Sakarya genelinde 200’ü aşkın köy okulu ve anaokullarında 14 bin öğrenci yüz yüze eğitime

Bu haber 2021-02-23 00:38:17 eklenmiş ve 242 kez görüntülenmiştir.

Sakarya genelinde 200’ü aşkın köy okulu ve anaokullarında 14 bin öğrenci yüz yüze eğitime tam bir şenlik havasında başladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Erenler ilçesine bağlı Kayalar Reşitbey İlkokulunda öğrencilerle buluştu.

Yoğun kar yağışının ardından güneşli bir havada başlayan yüz yüze eğitimde öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi. Okullarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özledikleri her hâllerinden belli olan öğrenciler yüz yüze eğitimin ilk gününde sınıflarda ders işlerken teneffüslerde okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyunlar oynamanın mutluluğunu yaşadılar.

Kayalar Reşitbey İlkokulunda bayrak töreniyle başlayan yüz yüze eğitime katılan İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, “Bugün çok heyecanlı ve güzel bir gün yaşıyoruz. Evlatlarımızın okulların açılmasıyla duyduğu mutluluk gözlerinden okunuyor. Hepimiz yüz yüze eğitimi çok özlemişiz. İlimiz genelinde bugün itibarıyla 14 bin öğrencimiz, 1 Mart’tan itibaren de yine binlerce öğrencimiz okullarıyla buluşacak. Salgın hastalığın bir an önce bitmesini, ilimiz genelindeki 212 bin öğrencimizin, öğretmenlerimizin, tüm paydaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitime kavuşmasını diliyoruz. Kademeli olarak başlattığımız yüz yüze eğitimin tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, okul yöneticilerimize, eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla birçok okulda güzel görüntüler yaşanırken İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Reşitbey İlkokulunda öğrencilerle okul bahçesinde kısa süreli ebelemece oyunu oynayarak sevinçlerine ortak oldu.