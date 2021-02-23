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Ak kadınlardan hasta ziyaretleri

AK Parti Akyazı Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu Yönetim Kurulu
Bu haber 2021-02-23 00:25:19 eklenmiş ve 300 kez görüntülenmiştir.

 

AK Parti Akyazı Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte hasta ziyaretleri yapıyor.

 AK Parti kadın kolları başkan ve yönetimi sırasıyla bir müddettir rahatsız olduğu için evinde tedavi görmekte olan Karaçallık Mahalle Muhtarı Ramazan Sayılıyı, yine rahatsız olduğunu öğrendikleri AK Parti İlçe  Başkanı Mesut Ekrem’in eşi Kadriye Ekrem’i, eski İlçe Başkanı ve AK Belde A.Ş. Müdürü Fevzi Bora’nın eşi Rukiye Bora’yı evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirlerken, dedesi vefat eden kadın kolları yönetim kurulu üyesi Sena Sevencan’ı da evinde ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundular.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu, başlattıkları hasta ziyaretlerini aralıksız sürdüreceklerini söylerken öte yandan yine hazırladıkları program dahilinde de ev ziyaretlerini sürdürecekleri, ev ziyaretlerinde parti olarak  yaptıkları çalışmalar ve Akyazı’ya  kazandırdıkları eserleri ve hizmetleri anlatmaya devam edeceklerini açıklamasına ekledi.

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