ADALET BAKANINDAN NE TALEP ETTİLER

Geçtiğimiz günlerde Sakarya’ya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’le görüşen Akyazı Belediye

Bu haber 2021-02-23 00:19:02 eklenmiş ve 300 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde Sakarya’ya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’le görüşen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Bakandan Akyazı Adliyesinin 3.bölgeden 2.Bölgeye indirilmesi talebinde bulundular.

Belediye Başkanı Soykan ve AK Parti İlçe Başkanı Ekrem, nüfusu Akyazı’dan az olan Hendek ve Sapanca adliyesinin 2. Bölge statüsünde olduğuna dikkat çekerek, Akyazı’nın da 2. Bölge statüsüne alınması gerektiğini Bakan Gül’e aktardıklarını ve bu konuyla ilgili olarak hazırladıkları talep yazılarını ve 2020 yılı içinde Bakanlığa yazdıkları yazıların bir örneğine ekleyerek Bakana takdim ettiklerini söylediler. Bakan Gül’ün taleplerini olumlu karşıladığını söyleyen Başkanlar sonuçtan umutlu olduklarını açıkladılar.