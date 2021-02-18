Kuzuluk Tabiat Park Her Mevsim Bir Başka Güzel

Akyazı’nın doğa harikası olan Akyazı Belediyesi Tabiat Park’ında yağan yoğun

Bu haber 2021-02-18 19:32:18 eklenmiş ve 95 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın doğa harikası olan Akyazı Belediyesi Tabiat Park’ında yağan yoğun kar sonrası edata kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yaz ve bahar aylarında özellikle Termal tatil için Kuzuluk’a gelen vatandaşların uğrak yeri olan doğa harikası Akyazı Kuzuluk’taki Tabiat Park kış aylarında da bir başka güzel.

Son günlerde yağan yoğun kar sonrası Tabiat Park adeta kartpostallık görüntülere sahne oldu. Termal tatil için Kuzuluk’u seçenler Tabiat Park’taki bu görsel güzellik karşısında bolbol fotoğraf çektirerek sevdikleriyle birlikte yaşadıkları anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmediler.