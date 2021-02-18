Hastanenin aşı yükünü hafiflettiler

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü, 65 ve üzeri yaşlılar ile ikinci doz uygulamasının

Bu haber 2021-02-18 19:19:05 eklenmiş ve 83 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü, 65 ve üzeri yaşlılar ile ikinci doz uygulamasının aynı yapılmaya başlanması nedeniyle yükü ağırlaşan Akyazı Devlet Hastanesine ve Sağlık Merkezlerine destek amaçlı olarak aşı uygulaması yapmaya başlaması hem vatandaşların hem de yükü ağırlaşan diğer sağlık kurumlarının takdirine neden oldu.

Akyazı'da aşılama çalışmaları 65 yaş üzeri ile devam ederken ikinci doz aşıların da başlaması Aile Sağlığı Merkezi ve Akyazı Devlet Hastanesi'nde yoğunlaşma görüldü.Yaşanan yoğunluk üzerine Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü, artan iş yüküne destek amacıyla müdürlükte aşı uygulaması başlattı. İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları ilk günde 75 kişiye korana aşısı yaptı.