Yoğun Kar pazarcı esnafını olumsuz etkiledi

Akyazı’da haftanın Çarşamba günleri kurulan pazarında tezgah açan esnaf bu hafta umulduğunu bulamadı.

Bu haber 2021-02-18 19:09:08 eklenmiş ve 101 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da haftanın Çarşamba günleri kurulan pazarında tezgah açan esnaf bu hafta umulduğunu bulamadı. Yoğun kar yağışı pazarcı esnafını da olumsuz etkiledi ve Akyazılıların yağış nedeniyle pazara gelmemeleri ile satışlarında önümle ölçüde bir azalma oldu ve umduğunu bulamadan tezgahını kapatarak evine geri döndü.

Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da Pazar yerine girişlerde korona önlemeleri alındı ve Pazar yerine giren Akyazılıların ateşleri Zabıta Memurları tarafından ölçüldü ve yine girişlerde alış veriş için gelen vatandaşlar maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda yetkililer tarafından uyarıldılar.

Olumsuz hava şartları yüzünden Akyazılılar beklenen ilgiyi göstermediği çarşamba pazarında fiyatlar yine el yaktı. Alış veriş için pazara gelen Akyazılılar fiyatların bir önceki haftaya göre biraz daha yükselişte olduğu gördüklerini ve bu nedenle istedikleri gibi alış veriş yapamadıklarını söylemeden de edemediler.