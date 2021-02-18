Jandarma Akyazı’da Yayla yollarını kapattı

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Jandarma ekipleri Akyazı yaylalarının tamamının yollarını kapattı. Akyazı’da yüksek kesimlerinde kar yağışının başlamasının ardından, ilçeye bağlı yayla yollarının tamamının kapatıldığı ve yaylalarda elektriklerin kesildiği bildirildi.
6 AYRI EKİPLE YOL KONTROLÜ
Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 6 ayrı Jandarma ekibi yayla yollarını kontrol altına aldılar. Uyarılara rağmen yola çıkan vatandaşlar kontrol noktalarından geri çevriliyor .
Yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiğini belirten jandarma ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayanlara idari uygulanacağı belirtildi.
TEDBİR İÇİN YAPILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı uyarısı sonrasında Akyazı’nın yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olumsuz durumlarla karşılaşılmaması adına İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan Acelle, Çiğdem,DavlumbazKeremali yaylalarının da aralarında bulunduğu tüm Yayla yollarının tedbir amaçlı kapatıldığı ve Elektriklerin kesildiği öğrenildi.