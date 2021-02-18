Kuzuluk’ta 65 Santim Kar

Sakarya genelinde sürmekte olan yoğun Kar yağışı sonrası trafik felç olurken

Bu haber 2021-02-18 18:54:53 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

Sakarya genelinde sürmekte olan yoğun Kar yağışı sonrası trafik felç olurken Akyazı Kuzuluk bölgesinde kar kalınlığı yer yer 65 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metreyi aştığı gözlendi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok mahalle (köy) yolu kısa süreli olarak kapandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Akyazı Belediyesi ekipleri kapanan yolları kısa sürede açarak trafiğin akmasını sağladı. Bu arada D-140 karayolunu kullanarak Akyazı-Nallıhan Ankara istikametine gitmek isteyen çok sayıda araç kayan bir TIR’ın şarampole yuvarlanması ile yolun kapanması nedeniyle yolda kaldılar ve oluşan uzun kuyruk kapanan yolun açılması v e yolun tek şerit üzerinden trafiğe açılması ile son buldu.

Yetkililer, araçlarındaki lastiklerin kış şartlarına uygun olması, zincir takmaları konusunda sürücülere uyarıda bulunmayı da ihmal etmediler.,