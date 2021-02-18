VALİDEN YAŞLI VE HASTA ZİYARETİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım kar çalışmalarını yerinde incelemek için geldiği

Bu haber 2021-02-18 18:37:42 eklenmiş ve 85 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım kar çalışmalarını yerinde incelemek için geldiği Akyazı’da bazı hastaları ve yaşlıları evlerinde ziyaret edip kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve karşılaştığı gençlerle de sohbet etti.

Yoğun şekilde başlayan kar yağışı ile ilgili Akyazı ve Büyükşehir Belediyelerinin karla mücadele eden ekiplerinin çalışmalarını yerinde incelemek için Akyazı’ya gelen ve Akyazı’nın yüksek kesimlerinde Taşburun, Hanyatak, Taşyatak, Boztepe, Ballıkayave Beldibi Mahallelerinde kar küreme ve yol açma gibi çalışmalarını sürdüren ekiplerden çalışmaları hakkında bilgiler alan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, gittiği Mahallelerde yaşlı ve hasta olduklarını öğrendiği kişilerin evlerine giderek ziyaretlerde bulundu ve kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve sohbet etti. Bu arada karşılaştığı gençler ve öğrencilerle de sohbet eden Vali Kaldırım, incelemelerini ve ziyaretlerini tamamladıktan sonra Sakarya’ya geri döndü. Vali Kaldırım’ın Akyazı ziyaretinde Belediye Başkanı Bilal Soykan ev sahipliği yaptı.