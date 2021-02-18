Yeniden Refah Partisi İlçe Yönetimi Yeni binasında

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Yönetimi Resul Kuşdil’in başkanlığında haftalık

Bu haber 2021-02-18 18:32:17 eklenmiş ve 101 kez görüntülenmiştir.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Yönetimi Resul Kuşdil’in başkanlığında haftalık olağan toplantısını yaptı.

Yeni hizmet binasında ilk kez gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Akyazı ve Türkiye siyasi gündemine ilişkin görüş alışverişleri yapıldı ve Akyazı’da devam etmekte olan tüm çalışmaların mercek altına alınması kararı da alındı.

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Resul Kuşdil, haftalık yönetim kurulu toplantımızı yeni hizmet binamızda yaptık. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla karşılıklı olarak bilgi teatisinde bulunduk ve hafta içinde yaptığımız çalışmaları bir kez daha gündem yapıp konuştuk ve gelecekte neler yapmamız gerektiği konularında da görüş alışverişi yaptık dedi.