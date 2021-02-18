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AKYAZKAYMAKAM GÜNEY VE BAŞKAN SOYKAN COVİD-19 AŞISI OLDULAR

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Akyazı
Bu haber 2021-02-18 18:19:42 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kaymakamımız Sayın Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan Akyazı Devlet Hastanesine giderek Covid-19 aşısının ilkdozunu bugün itibarıyla yaptırdılar.

Bir yılı aşkın süredir devam eden Koronavirüs salgını ile mücadelede kapsamında tedbirleri ve denetimleri elden bırakmadan ilçe genelinde sürekli olarak çalışmalar yürüten, denetimler yaparak maske, mesafe, hijyen tedbirlerini sıkı tutan Akyazı Kaymakamımız Sayın Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Akyazı Devlet Hastanesine giderek Covid-19 aşısının ilk dozunu vuruldular.

Aşı sonrasında herhangi bir rahatsızlık hissetmediklerini belirten Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan “Eski normal hayatımıza tekrardan en kısa sürede dönmek, sevdiklerimizle yeniden doya doya kucaklaşmak için tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini ve mutlaka Covid-19 aşısının tüm vatandaşların olması gerektiğinin altını çizdiler.

2 Milyon 800 bin vatandaşımızın ilk doz aşılaması tamamlandı.

28 gün önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı aşı programı kapsamında, bugün itibarıyla 2 milyon 800 bini aşkın vatandaşımız ilk doz aşısının tamamladılar. 28 gün önce İlk aşılarını yaptıran vatandaşlarımız için ise yarın itibarıyla 2. Doz aşıları vurulacak.

Akyazı’da Covid-19 aşılanma durumu

İlçemizde 18.02.2021 tarihi itibarı ile Covid-19 aşılanma durumu aşı takvimi kapsamında öncelik sırasına dikkat edilmek üzere,sağlık çalışanlarından başlayarak,  65 - 70 ve 75 yaş üzeri vatandaşlarımıza ilçemiz Devlet Hastanesinde 1900, İlçemiz Toplum Sağlığı ve Sağlık ocaklarında ise 2856 olmak üzere toplamda 4756 vatandaşımızın Covid-19 aşısı yapıldı.

 
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