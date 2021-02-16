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ASIRLIK ÇINAR MUSA HELVACIOĞLU VEFAT ETTİ

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ASIRLIK ÇINAR MUSA HELVACIOĞLU VEFAT ETTİ

Emekl öğretmen Nezaket Kâhyaoğlu ve Işık Helvacıoğlu’nun Babaları İlçemizde çok
Bu haber 2021-02-16 00:59:36 eklenmiş ve 80 kez görüntülenmiştir.

 

Emekl öğretmen Nezaket Kâhyaoğlu ve Işık Helvacıoğlu’nun Babaları İlçemizde çok uzun yıllar Terz ve Bakkal işletmeciliği yapan Musa Helvacıoğlu Dualarla toprağa verildi.

 İlçemiz eşrafarından Lokantacı esnafı İsmet Helvacıoğlu’nun amcası, Hüseyin Kâhyaoğlu’nun Kayınpederi, emekli öğretmen Nezaket Kâhyaoğlu ve Işık Helvacıoğlu’nun Babaları İlçemizde çok uzun yıllar Terzi ve Bakkal işletmeciliği yapan Musa Helvacıoğlu Vefat etti

Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Yuvalak aile mezarlığında toprağa verildi.

 Merhum Musa Helvacıoğlu’na Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI
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