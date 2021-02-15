Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

OKULLARDA TATİL BİTTİ 2. DÖNEM BAŞLIYOR

OKULLARDA TATİL BİTTİ 2. DÖNEM BAŞLIYOR

KARAPÜRÇEK KAYMAKAMLIĞINDAN KIZLAR OKUSUN PROJESİ

KARAPÜRÇEK KAYMAKAMLIĞINDAN KIZLAR OKUSUN PROJESİ

AK Kadınlar Ziyaretlerine devam ediyorlar

AK Kadınlar Ziyaretlerine devam ediyorlar

KUZULUK ORTA MAHALLE JENERATÖRLERİNE KAVUŞTU

KUZULUK ORTA MAHALLE JENERATÖRLERİNE KAVUŞTU

SASKİ MÜDÜRÜNE ZİYARET

SASKİ MÜDÜRÜNE ZİYARET

YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, Çanakkale, Kütahya, Kocaeli, Yalova,
Bu haber 2021-02-15 10:02:22 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, Çanakkale, Kütahya, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bartın, Karabük, Kırklareli, Sinop ve Bolu'da yoğun kar nedeniyle bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitim ertelendi.

Sakarya dahil 15 ilde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitime ara verildi.

 Yapılan açıklamada ''Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime bugünlük ara verilirken kar yağışının devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde de okullarda eğitime ara verilecek.

 Sakarya, Karabük, Uşak, Sinop ve Çanakkale'de ise eğitime 16 Şubat Salı günü başlanacağı bildirildi.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
10:04 - YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ
İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, Çanakkale, Kütahya, Kocaeli, Yalova,...
23:03 - KUZULUK ORTA MAHALLE JENERATÖRLERİNE KAVUŞTU
Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle sakinleri SEDAŞ’tan en fazla şikayet edenlerin ...
22:55 - SASKİ MÜDÜRÜNE ZİYARET
Akyazı Sağlık bilimleri Fakültesi Sekreteri Sertaç Koç, Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü...
22:54 - Akyazı’da kar yağışı başladı
Son birkaç gündür meteoroloji tarafından yapılmakta olan kar yağışı uyarıları ...
22:50 - Kan bağışında Akyazı liderliğini korkuyor
Kızılay Sakarya kan bağışı toplayan ekibi haftanın Çarşamba ve Cuma günlerini...
22:46 - Akyazı Kuzuluk’ta hava kirliliği had safhada
Bilindiği gibi Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ