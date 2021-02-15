YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, Çanakkale, Kütahya, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bartın, Karabük, Kırklareli, Sinop ve Bolu'da yoğun kar nedeniyle bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitim ertelendi.
Sakarya dahil 15 ilde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitime ara verildi.
Yapılan açıklamada ''Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime bugünlük ara verilirken kar yağışının devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde de okullarda eğitime ara verilecek.
Sakarya, Karabük, Uşak, Sinop ve Çanakkale'de ise eğitime 16 Şubat Salı günü başlanacağı bildirildi.