OKULLARDA TATİL BİTTİ 2. DÖNEM BAŞLIYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayında uzaktan eğitimle açılan 2020-2021 eğitim-öğretim

Bu haber 2021-02-14 15:02:23 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

Koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayında uzaktan eğitimle açılan 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitimle başlıyor.

15 Şubat Pazartesi günü başlayacak ikinci dönemle ilgili mesaj yayımlayan İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, tüm kademelerdeki öğrencilerimizin yüz yüze eğitime başlayacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek yarıyıl tatilinin ardından uzaktan ve yüz yüze ders başı yapacak tüm öğrencilerimize güzel bir dönem dileğinde bulundu.

İl Millî Eğitim Müdürü Durmuş’un mesajı şöyle:

"Günümüz, Gözümüz Aydın Çocuklar! Ders başladı! :)

Düşmeyi göze almazsak koşabilir miyiz? Bazen risk alman gerekir. Yapabildiğini, başarabileceğini görmek için denemen gerekir. Sadece bilmek değil, bildiğini deneyimlemek büyütecek seni.

Ziya öğretmenimiz bir kitabında şöyle der: “Çünkü hiçbir bilgi, yaşayarak elde edinilen bilgiden daha etkili değildir.”

Yarıyıl tatilinin ardından uzaktan veya yakından ders başı yapan kıymetli yavrularıma “çok soru sorup çok merak edip çok araştıracakları” güzel bir dönem diliyorum. Hepinize iyi dersler