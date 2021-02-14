Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
OKULLARDA TATİL BİTTİ 2. DÖNEM BAŞLIYOR

OKULLARDA TATİL BİTTİ 2. DÖNEM BAŞLIYOR

KARAPÜRÇEK KAYMAKAMLIĞINDAN KIZLAR OKUSUN PROJESİ

KARAPÜRÇEK KAYMAKAMLIĞINDAN KIZLAR OKUSUN PROJESİ

AK Kadınlar Ziyaretlerine devam ediyorlar

AK Kadınlar Ziyaretlerine devam ediyorlar

KUZULUK ORTA MAHALLE JENERATÖRLERİNE KAVUŞTU

KUZULUK ORTA MAHALLE JENERATÖRLERİNE KAVUŞTU

SASKİ MÜDÜRÜNE ZİYARET

SASKİ MÜDÜRÜNE ZİYARET

Akyazı’da kar yağışı başladı

Akyazı’da kar yağışı başladı

OKULLARDA TATİL BİTTİ 2. DÖNEM BAŞLIYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayında uzaktan eğitimle açılan 2020-2021 eğitim-öğretim
Bu haber 2021-02-14 15:02:23 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

Koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayında uzaktan eğitimle açılan 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitimle başlıyor.

15 Şubat Pazartesi günü başlayacak ikinci dönemle ilgili mesaj yayımlayan İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, tüm kademelerdeki öğrencilerimizin yüz yüze eğitime başlayacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek yarıyıl tatilinin ardından uzaktan ve yüz yüze ders başı yapacak tüm öğrencilerimize güzel bir dönem dileğinde bulundu.

İl Millî Eğitim Müdürü Durmuş’un mesajı şöyle:

"Günümüz, Gözümüz Aydın Çocuklar! Ders başladı! :)

Düşmeyi göze almazsak koşabilir miyiz? Bazen risk alman gerekir. Yapabildiğini, başarabileceğini görmek için denemen gerekir. Sadece bilmek değil, bildiğini deneyimlemek büyütecek seni.

Ziya öğretmenimiz bir kitabında şöyle der: “Çünkü hiçbir bilgi, yaşayarak elde edinilen bilgiden daha etkili değildir.”

Yarıyıl tatilinin ardından uzaktan veya yakından ders başı yapan kıymetli yavrularıma “çok soru sorup çok merak edip çok araştıracakları” güzel bir dönem diliyorum. Hepinize iyi dersler

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
15:04 - OKULLARDA TATİL BİTTİ 2. DÖNEM BAŞLIYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayında uzaktan eğitimle açılan 2020-2021 eğitim-öğreti...
23:04 - AK Kadınlar Ziyaretlerine devam ediyorlar
Göreve geldikten hemen sonra kolları sıvayarak sahaya inip çalışmalarını hızlandıran ...
10:53 - DEPREM KORKUTTU
İlçemizde saat 10.36 da 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi....
20:59 - KARAPÜRÇEK KAYMAKAMINDAN İADE-İ ZİYARET
Karapürçek Kaymakamı Sayın Gökay İçen , Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı...
21:31 - ADAPAZARINDAKİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
Bugün Adapazarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden...
23:55 - BENİ VURDULAR SESİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Olay Akyazı’nın Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Yunus ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ