KARAPÜRÇEK KAYMAKAMLIĞINDAN KIZLAR OKUSUN PROJESİ

Göreve başlayalı henüz 5 ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen bir çok projeye imza atmayı başaran Karapürçek Kaymakamı Gökhan İçen “Kızlar Okusun, Türkiye Okusun” sloganı ile ortaya koyduğu proje ile de dikkatleri çekmeye devam ediyor.
Proje ile Karapürçek İlçesinde ikamet eden başarılı olan üniversiteli kız öğrenciler ödüllendirilerek desteklenecek.
Proje ile ödüllendirilen ilk öğrenci İstanbul Üniversitesinde İnşaat mühendisliği bölümünde okuyor. Kaymakam Gökay İçen kendisine bir adet dizüstü Bilgisayar armağan ederek kutladı.
Kaymakam Gökay İçen, Kaymakamlık olarak ilçemizdeki tüm öğrencilerin yanlarında olduklarını belirtti.