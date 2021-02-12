AK Kadınlar Ziyaretlerine devam ediyorlar

Göreve geldikten hemen sonra kolları sıvayarak sahaya inip çalışmalarını hızlandıran

Bu haber 2021-02-12 23:03:04 eklenmiş ve 147 kez görüntülenmiştir.

Göreve geldikten hemen sonra kolları sıvayarak sahaya inip çalışmalarını hızlandıran AK Parti Akyazı Kadın Kolları Başkan ve yönetimi, bir taraftan ev ve esnaf ziyaretlerine devam ederken, diğer taraftan da kamu kurumları ile Sivil Toplum Kuruluşlarını da ziyaret etmeyi ihmal etmiyorlar.

AK Parti Kadın Kolları bu kez de İlçe Kaymakamı Yakup Güney ile Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’nu ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu, İlçemiz Kaymakamı ile Kızılay Akyazı temsilcisini makamlarında ziyaret ederek sürdürmekte olduğumuz ziyaretlerimize devam ettik. Bu ziyaretlerde Kaymakamımız ve Kızılay Akyazı temsilcimize başaralı çalışmaları için teşekkür ettik ve bizde çalışmalarımızla ilgili olarak kendilerine bilgi takdim ettik. Yararlı bir ziyaret oldu. Ziyaretlerimiz de bize gösterdikleri yakın ilgi içinde kendilerine teşekkür ettik dedi.