Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AK Kadınlar Ziyaretlerine devam ediyorlar

AK Kadınlar Ziyaretlerine devam ediyorlar

KUZULUK ORTA MAHALLE JENERATÖRLERİNE KAVUŞTU

KUZULUK ORTA MAHALLE JENERATÖRLERİNE KAVUŞTU

SASKİ MÜDÜRÜNE ZİYARET

SASKİ MÜDÜRÜNE ZİYARET

Akyazı’da kar yağışı başladı

Akyazı’da kar yağışı başladı

Kan bağışında Akyazı liderliğini korkuyor

Kan bağışında Akyazı liderliğini korkuyor

Akyazı Kuzuluk’ta hava kirliliği had safhada

Akyazı Kuzuluk’ta hava kirliliği had safhada

AK Kadınlar Ziyaretlerine devam ediyorlar

Göreve geldikten hemen sonra kolları sıvayarak sahaya inip çalışmalarını hızlandıran
Bu haber 2021-02-12 23:03:04 eklenmiş ve 147 kez görüntülenmiştir.

 

Göreve geldikten hemen sonra kolları sıvayarak sahaya inip çalışmalarını hızlandıran AK Parti Akyazı Kadın Kolları Başkan ve yönetimi, bir taraftan ev ve esnaf ziyaretlerine devam ederken, diğer taraftan da kamu kurumları ile Sivil Toplum Kuruluşlarını da ziyaret etmeyi ihmal etmiyorlar.

AK Parti Kadın Kolları bu kez de İlçe Kaymakamı Yakup Güney ile Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’nu ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu, İlçemiz Kaymakamı ile Kızılay Akyazı temsilcisini makamlarında ziyaret ederek sürdürmekte olduğumuz ziyaretlerimize devam ettik. Bu ziyaretlerde Kaymakamımız ve Kızılay Akyazı temsilcimize başaralı çalışmaları için teşekkür ettik ve bizde çalışmalarımızla ilgili olarak kendilerine bilgi takdim ettik. Yararlı bir ziyaret oldu. Ziyaretlerimiz de bize gösterdikleri yakın ilgi içinde kendilerine teşekkür ettik dedi.  

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
23:04 - AK Kadınlar Ziyaretlerine devam ediyorlar
Göreve geldikten hemen sonra kolları sıvayarak sahaya inip çalışmalarını hızlandıran ...
10:53 - DEPREM KORKUTTU
İlçemizde saat 10.36 da 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi....
20:59 - KARAPÜRÇEK KAYMAKAMINDAN İADE-İ ZİYARET
Karapürçek Kaymakamı Sayın Gökay İçen , Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı...
21:31 - ADAPAZARINDAKİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
Bugün Adapazarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden...
23:55 - BENİ VURDULAR SESİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Olay Akyazı’nın Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Yunus ...
23:47 - YANAN BARAKASINDA FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Akyazı İnönü Mahallesinde bir barakada gece yarısı çıkan yangında yaşamını barakada sürdür...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ