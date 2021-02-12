KUZULUK ORTA MAHALLE JENERATÖRLERİNE KAVUŞTU

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle sakinleri SEDAŞ’tan en fazla şikayet edenlerin

Bu haber 2021-02-12 22:58:17 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle sakinleri SEDAŞ’tan en fazla şikayet edenlerin başında geliyorlar. Sebebi ise; sürekli meydana gelen arızalar nedeniyle sık sık elektriklerinin kesilmesi.

Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’da bahse konu olan bu kesintilerden dolayı mahallesi sakinleri gibi kendisi de SEDAŞ’tan şikayet edenler arasında yerini aldı.

Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı geçtiğimiz günlerde şikayetleri ortadan kaldırma adına bir yardım kampanyası başlattı ve kısa sürede de sonuç aldı ve hayırseverlerin yaptıkları yardımlar sayesinde 3 adet jeneratöre sahip olmayı başardı.

Muhtar Çakmakçı Mahallesinde sık sık enerji kesintisi yaşandığını, elektriklerin kesilmesi ile de mahallesi sınırları içinde yaşamlarını solunum cihazı ve diğer sağlık cihazlarına bağlı olarak sürdürmek zorunda olan mahalle sakinlerinin zor anlar yaşadıklarını gördüğünü, bunun üzerine yardım kampanyası başlattığını, kampanyaya ilginin beklediğinin de üzerinde olması ile kısa sürede sonuç aldıklarını ve almak istedikleri jeneratörlere sahip olmaları ile hem kendilerinin hem de hastaların ve hasta sahiplerinin bu sıkıntıdan kurtulduğunu belirterek kampanyaya destek verenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.