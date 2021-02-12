SASKİ MÜDÜRÜNE ZİYARET

Akyazı Sağlık bilimleri Fakültesi Sekreteri Sertaç Koç, Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü

Bu haber 2021-02-12 22:54:06 eklenmiş ve 95 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Sağlık bilimleri Fakültesi Sekreteri Sertaç Koç, Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü AdemAltun ve Gaziantep, Karabük ve Mardinspor’da futbol oynadıktan sonra Akyazı’ya dönerek açtığı okulda fut bolcu yetiştirmeye başlayan Fatih Sarı birlikte SASKİ Akyazı İlçe Müdürü Ömer Faruk Duman’ı ziyaret ettiler.

Karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı ziyarette İlçe Gençlik ve Spor Müdürü AdemAltun SASKİ Müdürü Ömer Faruk Duman’a bir tablo hediye etti.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten SASKİ Akyazı İlçe Müdürü Ömer Faruk Duman, ziyarette çalışmalarımızla ilgili olarak karşılıklı bilgi alış verişi yaptık dedi ve ziyaret edenlere teşekkür etti.