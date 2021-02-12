Kan bağışında Akyazı liderliğini korkuyor

Kızılay Sakarya kan bağışı toplayan ekibi haftanın Çarşamba ve Cuma günlerini

Bu haber 2021-02-12 22:46:42 eklenmiş ve 125 kez görüntülenmiştir.

Kızılay Sakarya kan bağışı toplayan ekibi haftanın Çarşamba ve Cuma günlerini Akyazı’ya gelerek değerlendiriyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de Akyazı Kızılay için bağış kalesi.

Gazi Süleyman Paşa Camii önünde yapılan kan bağışlarını toplayan Kızılay ekibi Akyazı Emniyet Müdürlüğünde görevli Başkomiserİsak Göz, Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreteri Sertaç Koç, siyasetçi Adem Güner, Akyazılı emekli İl Müftüsü Ragıp Güzel ve emekli assubaylar derneği Sakarya başkanı Ömer Soykan gibi isimlerinde kan verdikleri çarşamba günü 68 ünite kan bağışı toplarken, Cuma günü de 57 ünite kan bağışı toplayarak Akyazı’nın kan bağışı konusunda kendileri için ne kadar önemli bir İlçe olduğunu bir kez daha tescil etme şansı buldular.

İYİ Parti Akyazı Belediye Başkan adayı, Alaağaç Mahallesi eski Muhtarı ve bugünün kuyumcusu Adem Güner, Akyazılılara çağrıda bulunarak şunları söyledi “ İyilikte yarış içinde olmalıyız. Sağlıklı Akyazılı hemşerilerimizin kan bağışında bulunmak için yarış içinde olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kan bağışlamanın en önemli iyiliklerden biri olduğunu düşünerek bağış yapan ve yarış içinde yer alan hemşerilerimize bir Akyazılı olarak teşekkür ediyorum. Bağış konusunda lider olan Akyazı’mızın bu liderliği ilelebet sürecek ben buna inanıyorum”

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu da kan bağışlama hususunda Akyazı’nın çok önemli bir yerde olduğunun altını çizerek şunları söyledi “ Bir ünite kan bağışlamak bir c anı kurtarmak demektir. Akyazılı hemşerilerim bunun bilincinde olduğu için bağış için adeta birbirleri ile yarışıyor. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu yarış ilelebet sürer”