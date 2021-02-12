Polis ve Zabıtadan 65 yaş uygulaması

Akyazı’da Polis ve Zabıta ekipleri gelen şikayetler üzerine Cami çıkışları ve çarşı

Bu haber 2021-02-12 22:35:46 eklenmiş ve 102 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da Polis ve Zabıta ekipleri gelen şikayetler üzerine Cami çıkışları ve çarşı merkezinde Pandemi kurallarına uymayanlar ve 65 yaş üstü olanlar hakkında uygulama yaptılar.

Son günlerde Akyazı ilçe merkezindeki ve Cami bahçelerindeki kalabalıklaşma Pandemi kurallarındaki gevşemeler şikayet konusu olunca Polis ve Zabıta ekipleri harekete geçti.

Özellikle Akyazı Çarşı içi Gazi Süleyman Paşa Cami bahçesi ve çevresinde, Eski Hamam Sokak ve civarında oluşan kalabalıklar nedeniyle yapılan şikayetler sonrası Polis ve Zabıta birlikte hareket ederek kalabalığı oluşturan ve Pandemi kurullarına uygun hareket etmeyenler ve özellikle de 65 yaş ve üstü vatandaşlarda evlerine gitmeleri hususunda uyarıldılar.