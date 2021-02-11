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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCE MUHTARLARA SÖZ VERDİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCE MUHTARLARA SÖZ VERDİ

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCE MUHTARLARA SÖZ VERDİ

Yakalandığı COVİD 19 salgın hastalığından vefat eden Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi
Bu haber 2021-02-11 23:55:14 eklenmiş ve 79 kez görüntülenmiştir.

 

Yakalandığı COVİD 19 salgın hastalığından vefat eden Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi İYİ Partili Ahmet Özbudak’ın cenaze törenine katılmak üzere Karapürçek İlçesine bağlı Kızılbayır Mahallesine gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, cenaze öncesi Kızılbayır Mahalle Muhtarlığına giderek Muhtar Yunus Emre Kopal ve Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi ile kısa süreli de olsa görüştü.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın da hazır olduğu bu görüşmede Mahalle Muhtarları Kızılbayır Mahallesi sınırları içinde bulunan mezarlığın iki mahalle tarafından ortak kullanıldığını belirterek, mezarlık içinde yer alan cami çevresinde düzenleme yapılmasını, mezarlık içinde de yürüme parke taşı döşenmek suretiyle yürüme yolu yapılmasını, ayrıca ünü ülkemiz sınırlarını aştı diyerek de Akbalık yağlı pehlivan güreşlerinin yapılmasına yeniden başlanmasını istediler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de iki mahalle muhtarımızın istekleri yerinde ve olumlu istekler. Cami ve mezarlığın çevre düzenlemesini yaparız hem de bu yıl Akbalık güreşlerini yeniden başlatırız diye cevap vermesi hem iki Mahalle Muhtarını sevindirdi hem de bu güzel haberi kısa sürede duyan mahalle sakinlerini sevindirdi. Şimdi gözler Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’nin verdiği sözlerini yerine getirmesine çevrildi.

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