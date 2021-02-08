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SEVİLEN SES SANATÇISI HÜNER COŞKUNER VEFAT ETTİ

Türk Sanat Müziği'nin sevilen sesi Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı.
Bu haber 2021-02-08 20:55:47 eklenmiş ve 177 kez görüntülenmiştir.

Türk Sanat Müziği'nin sevilen sesi Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda seveninin katılımıyla Şakirin Camii'nde kalınan namazın ardından Karacaahmet'te toprağa verildi.                                         

Kemik iliği kanseri nedeniyle 58 yaşında vefat eden Türk Sanat Müziği Sanatçısı Hüner Coşkuner'in cenazesi Şakirin Camii'nde kılınan namaz sonrası, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.                                                                                                                                                                                                                    Coşkuner'in cenaze namazı cami avlusunda toplanan başta ailesi olmak üzere çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Coşkuner'in sevenleri cami avlusunu doldurdu.                                                                                                                                               

AYLARDIR KANSERLE SAVAŞIYORDU   

 

 Hastaneden yapılan açıklamada, “Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştı” ifadelerine yer verilmişti.

HAYIRSEVER BİRİ İDİ

                                                                                                            Sevilen ses sanatçısı Coşkuner iyilik yapmayı seven sanatçılardan biri olarak ta biliniyor. Yardım kuruluşu ve derneklerin davetlerine ekibi ile birlikte ücret almadan gelerek konserler vermesiyle biliniyor. Hatta Sakarya’da faaliyet gösteren Kanser-Der’in davetiyle Akyazı’da konser vermiş ücret almayarak Akyazı’lıların taktirini kazanmıştı.

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SEVİLEN SES SANATÇISI HÜNER COŞKUNER VEFAT ETTİ
SEVİLEN SES SANATÇISI HÜNER COŞKUNER VEFAT ETTİ
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