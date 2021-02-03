BELEDİYE BAŞKANI SOYKAN 2 YILLIK İCRAATI HAKKINDA BASINA BİLGİ VERDİ

Belediye Başkanı Soykan düzenlediği basın toplantısında 2 yıllık icraatını kalem

Bu haber 2021-02-03 21:20:25 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.

Belediye Başkanı Soykan düzenlediği basın toplantısında 2 yıllık icraatını kalem kalem anlattı, ayrıntılı bilgiler verdi basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

ÖNCE KAHVALTI SONRA TOPLANTI

Akyazı’da görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen Belediye Başkanı , toplantı öncesinde basın mensupları ile Belediye hizmet binasında kahvaltı yaptı. Akyazı Bilal Soykan birlikte Kahvaltı sonrası Belediye Meclis salonuna geçildi ve burada Soykan 2019 ve yıllarına ilişkin göreve geldiği süreyle ilgili olarak basın mensuplarına detaylı açıklamalarda bulundu.

2020 BİRİM BİRİM ANLATTI

Belediye bünyesinde yer alan Özel Kalem ve Basın Yayın, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Hukuk İşleri, Zabıta, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik ve Sağlık İşleri, İmar ve Şehircilik, Emlak ve İstimlak ve Defin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri ile AK Belde A.Ş. Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yılları içinde yaptığı çalışmaları anlattı. Cenaze Başkan Soykan yine aynı süre içinde hazırladıkları ve henüz proje safhasında olan çalışmaları ile hayata geçirdikleri projeleri ve iki yıl içinde belediyenin gelir ve giderleri ile geçmişten gelen borçların ödemelerine ilişkin bilgiler verdi.

GELİR VE GİDER DURUMU

Belediyenin 2019 yılı gelir bütçenin 50 milyon lira, giderinin ise 47 milyon 815 bin lira belirlendiğini, yıl içinde yapılan gelirin ise 41 milyon 804 bin lira olarak gerçekleştiğini, 2020 yılında ise gelir bütçenin 52 milyon 500 bin lira, giderin ise 44 milyon 500 bin lira olarak belirlendiğini yıl içinde belediye gelirlerinin 56 milyon 160 bin lira olarak gerçekleştiğini söyleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, 2020 yılı sonu itibarıyla Belediye bünyesinde 125, AK Belde bünyesinde ise 173 personel olmak üzere toplamda 298 çalışanın olduğunu açıklamasına ekledi,

Fen İşleri Müdürlüğü olarak önemli hizmetlere imzalarını attıklarını anlatan Başkan Soykan, Akyazı’nın 450 Km.lik yol ağına sahip olduğunu, 22 aylık süre içinde öz kaynakları kullanmak suretiyle 6 adet çocuk parkı 65 bin 600 ton asfaltla 44 Km. yolu asfaltla buluşturduklarını, Belediyesi ile birlikte de yine aynı süre içinde yaklaşık olarak da 40 bin 667 ton asfalt kullanarak 28,5 Km. yolu asfalt ve yama ile buluşturduklarını böylece 100 bin ton sıcak asfalt hedefini 106 bin 266 tonla aştıklarını söyledi. Büyükşehir Yine bu süre içinde Afet ve Acil durum birimi oluşturarak AFAD, Afet ve Acil İl Müdürlüğü, , Karayolları Bölge Müdürlüğü ile birlikte çalışma yürüttüklerini anlatan Başkan Soykan, yol açma, yol genişletme, yol tesfiye, kanal açma, kanal temizliği, rögar yapımı, rögar temizliği, beton atma ve hafriyat gibi çalışmaların yanı sıra parke döşeme, beton duvar yapımı gibi alt ve üst yapı ç alışmaları yaptıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi COVİD 19 salgınına ilişkin mücadelede başarılı olduklarını, maske, eldiven, dezenfektan dağıtımını en kısa sürede yaptıklarını ve salgınla ilgili olarak vatandaşı bilgilendirdiklerini, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekibiyle de ortaklaşa çalışmalar yaptıklarını anlatan başkan Soykan, temizlik işlerinde kullanılmak üzere kendi öz kaynaklarından araç satın aldıklarını ve hizmete soktuklarını, sokak hayvanları için geçici bakım merkezi açtıklarını, birçok mahallede uygulamalı imar planı ve kısmi revizyon nazım imar planı çalışması yaptıklarını, ilçe genelinde turizmin gelişmesi konusunda önemli projeler geliştirdiklerini ve en kısa sürede de hayata geçireceklerini söyledi.

Kendi dönemlerinde Akyazı’ya Sağlık Bilimleri Fakültesi kazandırdıklarını, terminal ve orta garaj projesinin ihalesini yaptıklarını ve en kısa zamanda da terminali Akyazı’ya kazandıracaklarını, Yüzme Havuzu, Kapalı Spor salonu ve Gençlik Merkezi projelerini kazandırma yolunda önemli adımlar attıklarını ve projenin zemin etüt çalışmalarının başlatıldığını söyleyen Başkan Soykan, Acella yaylasına sosyal tesis, Akyazı-Yahyalı duble yol bağlantısı yeni bir Mezbaha yapacaklarını ve Canlı hayvan borsası kuracaklarını anlattı. Belediye Başkanı Bilal Soykan 2019-2020 yılları arasında 5 bin 888 adet erzak, 599 haneye kömür, 583 öğrenciye çeşitli eğitim yardımı, hastalara hasta yatağı, tekerlekli sandalye, akülü araç desteği yapıldığını ve günlük ortalama 120 kişiye her gün iki öğün üzerinden sıcak yemek verildiğini ve ihtiyaç sahibi olanlara yine erzak dağıtımı yaptıklarını söyledi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, belediye borçlarının hızla azaldığını ifade ederek, artık hizmette sınır tanımadan çalışmalarımızı sürdürecek ve seçim öncesi hemşerilerimize verdiğimiz sözleri fazlasıyla yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın düzenlediği basın toplantısı gazetecilerin sorularına verdiği cevaplar ile son buldu. Gazeteciler özellikle AK Belde A.Ş. nin hesaplarında görünün ancak buhar olan ve Bakanlık Müfettişleri dahil bir türlü bulunamayan 4 milyon liranın ve 4 milyon lira ile ilgili olarak konunun Bakanlık tarafından yargıya taşındığını henüz sonuca ulaşmadığını, yayla yapımına başlanan ancak mühürlenen betonarme binaların mutlak surette yıkılacağını söyledi.