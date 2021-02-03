SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmenlerine Mesleki Eğitim Verildi.

Arifiye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar

Bu haber 2021-02-03 21:14:20 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.