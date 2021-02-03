SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmenlerine Mesleki Eğitim Verildi.

Arifiye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında “Elektrikli Araçlar Teknolojisi” eğitimi verildi.
2021-2022 eğitim-öğretim yılında Elektrikli Araçlar Teknolojisi dalı açmak için başvuran SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi MTAL öğretmenlerinin temel kazanımları elde ederek hazır bulunuşluklarını artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde;
27 Ocak 2021 Çarşamba günü GERSAN Elektrik A.Ş.’den İş Güvenliği Uzmanı Eylem Küpeli İş Güvenliği Eğitimini; Mustafa Serdar Şalcı, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ve Akıllı Şebeke Yönetimi Eğitimini, TEHAD Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri ve Araç Eğitimlerini verdi.
28 Ocak 2021 Perşembe günü TOGİ Teknoloji'den Tolga Baykal, Lityum Batarya Uygulamaları Batarya Kontrol ve Yönetim Sistemleri eğitimini; TEHAD Kurucu Üyesi Osman Kaya Hibrid Araç Teknolojileri Eğitimlerini verdi.
29 Ocak 2021 Cuma günü BMW TostenVogt’dan Hakan Er, BMW Elektrik Araç Teknolojileri Eğitimini; Renault elektrikli araç uzmanı Serdar Kasapoğlu Elektrikli Araç Teknolojileri Eğitimlerini verdi.
MARKA Ajansı tarafından desteklenen eğitimler sertifika töreni ile tamamlandı.