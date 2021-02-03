Akyazı Muhtarlar Derneğinden taziye çadırı

Akyazı Muhtarlar Derneği güzel bir hizmete imzasını atmaya hazırlanıyor.

Bu haber 2021-02-03 21:00:01 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Muhtarlar Derneği güzel bir hizmete imzasını atmaya hazırlanıyor. Dernek yönetimi bütün mahalleler yararlanması için 3 adet taziye çadırı yaptırma kararı aldı.

Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı ve Gazi Süleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman cenazelerde taziye çadırlarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi “ Cenazelerimizde taziyeye gelenlerin kötü havalardan olumsuz etkilenmemeleri için taziye çadırının gerektiğini gördük. Dernek yönetimi olarak her mahalleye bir taziye çadırı yaptırma kararı aldık. Yaptıracağımız taziye çadırları 4 x 6= 24 M2 ebadında olacak. İlk çadırımızı yaptırdık ve Ova Mahallelerimizin yararlanması için Kabakulak Mahallemize yaptırdığımız çadırımızı bıraktık. Diğer ikisini de yaptırdığımızda birini Dokurcun bölgesine, bir diğerini de Merkezde kullanmayı düşünüyoruz” dedi.

Muhtarlar Derneğinin taziye çadırına ilişkin hizmeti Mahalle Muhtarlarını sevindirdi.