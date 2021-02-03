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KARAPÜRÇEK KAYMAKAMINDAN İADE-İ ZİYARET

KARAPÜRÇEK KAYMAKAMINDAN İADE-İ ZİYARET

KARAPÜRÇEK KAYMAKAMINDAN İADE-İ ZİYARET

Karapürçek Kaymakamı Sayın Gökay İçen , Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Bu haber 2021-02-03 20:57:34 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

Karapürçek Kaymakamı Sayın Gökay İçen , Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR’ı makamında ziyaret ettiler.

 

Başkan Bayraktar , ziyaret sırasında Kaymakam İçen’e Karapürçeğin genel ekonomik ve ticari yapısı ve Akyazı TSO'nun çalışma  faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Tüm çalışmalarımızda amacımız üyelerimize ve sınırlarımız içerisinde bulunan ilçelerimize  en iyi hizmeti vererek, yüksek memnuniyet sağlamaktır. Bu hususta gerek kamu kurum kuruluşları gerekse tüm STK’lar ile ortak hareket ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz, dedi.

 

 Karapürçek’te görev yapmaktan son derece memnun olduğunu ifade eden Kaymakam İçen, Karapürçek İlçemiz  Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası  sınırları içerisinde olması hasebi ile sanayici, tüccar ve esnafımız için velinimettir. Karapürçek İlçemizin sanayi ve ekonomik yönden  gelişimindeki en büyük faktördür, dedi.

Karşılıklı fikir alışverişinin ardından Başkan Bayraktar yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Kaymakam  İçen’e teşekkür etti.

 
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