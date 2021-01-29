Kızılay’a ziyaretlerin arkası kesilmiyor

Kızılay Akyazı Şubesi sorumlusu olarak atanmasının ardından kolları sıvayarak başlattığ

Bu haber 2021-01-29 17:12:03 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

Kızılay Akyazı Şubesi sorumlusu olarak atanmasının ardından kolları sıvayarak başlattığı çalışmalarla dikkatleri üzerinde toplayan Mustafa Birincioğlu belki de Akyazı’da kısa sürede en çok ziyaret edilen kişi ve Kızılay’da kurum oldu.

Akyazı Belediye Meclisinin AK Partili Üyeleri Yılmaz Taşdelen ve Cevdet Kazan ile Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer Karacan ve Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Gören de Kızılay’ı ziyaret edenler kervanına katıldılar.

Ziyarette konuşan Meclis üyeleri ve Mahalle Muhtarları aynı zamanda Belediye Meclis Başkanvekili de olan Kızılay Akyazı temsilcimiz Mustafa Birincioğlu’nun çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Özellikle kan bağışı konusunda Akyazı’mızın Marmara bölgesinde ilk sırada yer alıyor olmasında emeği ve katkısı asla göz ardı edilemez. Bizler bugün hem kendisini tebrik etmek hem de birer Akyazılı olarak desteklerimizi sonuna kadar vereceğimizi ifade etmek için bu ziyareti yaptık dediler.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu da Meclis üyesi ve Mahalle Muhtarlarının yaptıkları ziyaretin kendisini memnun ettiğini ve özellikle de destek vereceklerini bir kez daha deklere etmelerine son derece sevindiğini söyledi ve ziyaretleri için teşekkür etti.