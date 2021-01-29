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Büyük Birlik Partisi Akyazı’da güçleniyor

Büyük Birlik Partisi Akyazı’da güçleniyor 29 OCAK 2021
Bu haber 2021-01-29 17:05:32 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Büyük Birlik Partisi yönetimi Nayim Yolcu’nun başkanlığında toplanarak önemli kararlar aldı. Aynı toplantıda partiye yeni katılan Özcan Yurt ile yine Gelecek Partisinden istifa ederek Partilerine katılan Emre Fidan’ın rozetleri de yine İlçe Başkanı Yolcu tarafından “hayırlı olsun” temennisiyle takıldı.

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe Başkanı Nayim Yolcu parti olarak Türkiye genelinde olduğu gibi Akyazı’da da katılan yeni üyelerle birlikte büyümeyi sürdürdüklerini söyledi ve Akyazı’da sürdürülmekte olan tüm çalışmaları yakından takip ederek, gördükleri eksikleri yaptıkları açıklamalarla kamuoyu ile paylaştıklarını, yine yapılan güzel çalışmaları da kamuoyuna duyurduklarını ve güzel çalışma yapanları da kutladıklarını sözlerine ekledi.

 

 

 
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