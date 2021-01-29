YORUM YAPTILAR TABLET KAZANDILAR

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ahmet Hasnun Tunçsoy
Bu haber 2021-01-29 16:12:21 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu Müdürü Mehmet Salih Şahin’in öncülüğündeki Proje ekibince ortaklaşa düzenlenen “Akyazı Onlaine günleri” programına yorum yapanlar arasında kura ile seçilen iki öğrenci tabletlerini aldı.

Yapılan program için 614 öğrenci yorum yaptı. Bunlar arasında yapılan kura çekilişinde Hüsamettin Bayraktar ortaokul 7. Sınıf öğrencisi Cemre Duman ile İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Muhammet Ali Güzel tablet alma hakkı kazandı.

Öğrencilere tabletlerin birini Belediye Başkanı Bilal Soykan diğerini ise Eğitim Bir-Sen Sendikası Akyazı Şubesi aldı ve çekilişi kazanan öğrencilere verdi.

Projenin öncülüğünü yapan Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu Müdürü Mehmet Salih Şahin yaptığımız programa rekor düzeyde yorum geldi. Daha önce yaptığımız açıklama gereği yaptığımız çekiliş sonrası iki öğrencimiz tablet almaya hak kazandı. Tabletleri alıp öğrencilerimize veren Belediye Başkanımıza ve Eğitim Bir-Sen Akyazı temsilcilerine teşekkür ediyorum dedi. 
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