Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ADAPAZARINDAKİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

ADAPAZARINDAKİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

BELEDİYE MECLİSİ 1 MADDELİK GÜNDEMLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

BELEDİYE MECLİSİ 1 MADDELİK GÜNDEMLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

ZİYATTİN ŞİMŞEK VEFAT ETTİ

ZİYATTİN ŞİMŞEK VEFAT ETTİ

BAŞKANLARDAN SOYKAN’A ZİYARET

BAŞKANLARDAN SOYKAN’A ZİYARET

BENİ VURDULAR SESİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

BENİ VURDULAR SESİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

MÜFTÜ ŞENER’DEN VEDA ZİYARETLERİ

MÜFTÜ ŞENER’DEN VEDA ZİYARETLERİ

ADAPAZARINDAKİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Bugün Adapazarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden
Bu haber 2021-01-28 21:24:58 eklenmiş ve 509 kez görüntülenmiştir.

 

Bugün Adapazarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ali ATMACA Yarın Akyazı Pazarköy mahallesinde toprağa verilecek.

İlçemiz Pazarköy nahallesi halkından merhum İlyas Atmacanın oğlu, merhum Muhammet Atmaca,Akyazı ilçe müftülük personeli Mustafa Atmaca ve Ahmet Atmacanın kardeşleri,Cafer ve Selim Atmaca’nın amcaları Ali Atmaca (1976 doğumlu) yarın Cuma namazını müteakip saat 14-00’te Pazarköy mahallesi kabristanlığında kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

OLAY NASIL OLDU

Adapazarı Beyhekim Hastanesi'nin bulunduğu sokakta çıkan silahlı saldırı neticesinde vurulan 3 kişiden 1’i hayatını kaybederken yaşanan olay sonrası çekilen görüntüler dehşeti gözler önüne serdi. Ekiplerin, kayıplara karışan saldırganın yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Beyhekim Hastanesi önünde kimliği belirsiz bir kişi, yanında taşıdığı silahla 3 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Ali Atmaca, Furkan A. Abdulkadir A.yaralandı. Bölgede bulunan özel hastanenin sağlık ekipleri hemen yaralılara müdahale için bölgeye koştu.


Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan dehşet saldırı sonrasında sağlık çalışanlarının yaralılara müdahale ettiği anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntüler yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılardan Furkan A. ve Abdulkadir A.yı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan saldırganın yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
21:31 - ADAPAZARINDAKİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
Bugün Adapazarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden...
23:55 - BENİ VURDULAR SESİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Olay Akyazı’nın Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Yunus ...
23:47 - YANAN BARAKASINDA FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Akyazı İnönü Mahallesinde bir barakada gece yarısı çıkan yangında yaşamını barakada sürdür...
23:42 - ŞİDDETLİ FIRTINA YIKTI GEÇTİ
Fırtına nedeniyle enerji telleri koptu ve Akyazı uzun süre elektriksiz kaldı....
00:52 - Akyazı’da anız yangınlarının bir türlü Önüne geçilemiyo
Akyazı’da Anız yangınları nedeniyle her saat başı İtfaiye sirenleri duyulmaya başlandı....
08:12 - Medya depremi yaşayacak
Sakarya İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) işbirliği...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ