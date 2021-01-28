ADAPAZARINDAKİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Bugün Adapazarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden

Bu haber 2021-01-28 21:24:58 eklenmiş ve 509 kez görüntülenmiştir.

Bugün Adapazarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ali ATMACA Yarın Akyazı Pazarköy mahallesinde toprağa verilecek.

İlçemiz Pazarköy nahallesi halkından merhum İlyas Atmacanın oğlu, merhum Muhammet Atmaca,Akyazı ilçe müftülük personeli Mustafa Atmaca ve Ahmet Atmacanın kardeşleri,Cafer ve Selim Atmaca’nın amcaları Ali Atmaca (1976 doğumlu) yarın Cuma namazını müteakip saat 14-00’te Pazarköy mahallesi kabristanlığında kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

OLAY NASIL OLDU

Adapazarı Beyhekim Hastanesi'nin bulunduğu sokakta çıkan silahlı saldırı neticesinde vurulan 3 kişiden 1’i hayatını kaybederken yaşanan olay sonrası çekilen görüntüler dehşeti gözler önüne serdi. Ekiplerin, kayıplara karışan saldırganın yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Beyhekim Hastanesi önünde kimliği belirsiz bir kişi, yanında taşıdığı silahla 3 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Ali Atmaca, Furkan A. Abdulkadir A.yaralandı. Bölgede bulunan özel hastanenin sağlık ekipleri hemen yaralılara müdahale için bölgeye koştu.



Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan dehşet saldırı sonrasında sağlık çalışanlarının yaralılara müdahale ettiği anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntüler yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılardan Furkan A. ve Abdulkadir A.yı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan saldırganın yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.







