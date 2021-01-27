BELEDİYE MECLİSİ 1 MADDELİK GÜNDEMLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Akyazı Belediye Meclisi bugün yaptığı olağanüstü toplantıda 1 maddelik

Bu haber 2021-01-27 15:06:43 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi bugün yaptığı olağanüstü toplantıda 1 maddelik gündemi görüşerek karara bağladı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi Yahyalı Mahallesindeki 113 Ada 1 parsel üzerinde bulunan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan Eyyüp Genç Fen Lisesi binası ile Öğrenci yurdunun bulunduğu 11.06978 metrekare yüzölçümlü taşınmazın1.660.467.00 TL. bedel üzerinden 6183 Sayılı Kanunun 8. Maddesine istinaden Akyazı Belediyesinin vergi borcuna mahsuben hazineye satılması , arda kalan tutarın da Akyazı Belediyesinin %100 hissesine sahip olduğu AKBELDE A:Ş.’nin vergi borcundan mahsuplaştırılması için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Bilal Soykan’a yetki verilmesi isteği oy birliği ile kabul edildi.



