BAŞKANLARDAN SOYKAN’A ZİYARET

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Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ve Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu
Bu haber 2021-01-26 23:55:36 eklenmiş ve 112 kez görüntülenmiştir.

 

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ve Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu Akyazı’ya gelerek Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret ettiler.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette belediye başkanları göreve geldikleri günden itibaren ziyaret gününe kadar yaptıkları hizmetler konusunda birbirlerine bilgi aktarımı yaptılar.

Ziyaret sonrası açıklama ev sahibi konumunda olan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan geldi. Soykan, Belediye başkanlarımızın yaptıkları bu ziyaret beni son derece memnun etti. Ziyarette çalışmalarımızla ilgili bilgiler aldık verdik ve gelecekte de birlikte neler yapabileceğimiz hususlarında görüş alışverişinde bulunduk dedi ve yaptıkları ziyaret için Belediye Başkanlarına teşekkür etti.

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