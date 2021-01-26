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Talebelerinden Hocalarına ziyaret

Talebelerinden Hocalarına ziyaret

Talebelerinden Hocalarına ziyaret

Geçtiğimiz günlerde yakalandığı koronavirüs salgın hastalığından kurtulamayarak hayata
Bu haber 2021-01-26 23:47:45 eklenmiş ve 115 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz günlerde yakalandığı koronavirüs salgın hastalığından kurtulamayarak hayata veda eden Akyazı’nın önemli din görevlilerinden biri olan ve yaşamı boyunca yüzlerce talebe yetiştiren Şelh-ülKurra Hüseyin Harputoğlu’nun mezarı, AKED kıraat bölümünde okuyan ve kendisinden takrip dersi alan bazı talebeleri tarafından ziyaret edildi ve ziyarette talebeler okudukları dualarının hocalarına ulaşması için yüce mevlaya niyazda bulundular.

Şu anda yurdun çeşitli vilayetlerinde bulunan yetiştirdiği talebeleri tarafından Onursal Başkanları olan değerli hoca Hüseyin Harputoğlu’nun mezarını ziyaret ederek dua yapmaları  Kıraat Eğitim Derneği Başkan ve yöneticilerini mutlu etti.

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