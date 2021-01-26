Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BELEDİYE MECLİSİ 1 MADDELİK GÜNDEMLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

BELEDİYE MECLİSİ 1 MADDELİK GÜNDEMLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

ZİYATTİN ŞİMŞEK VEFAT ETTİ

ZİYATTİN ŞİMŞEK VEFAT ETTİ

BAŞKANLARDAN SOYKAN’A ZİYARET

BAŞKANLARDAN SOYKAN’A ZİYARET

BENİ VURDULAR SESİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

BENİ VURDULAR SESİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

MÜFTÜ ŞENER’DEN VEDA ZİYARETLERİ

MÜFTÜ ŞENER’DEN VEDA ZİYARETLERİ

Talebelerinden Hocalarına ziyaret

Talebelerinden Hocalarına ziyaret

YANAN BARAKASINDA FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Akyazı İnönü Mahallesinde bir barakada gece yarısı çıkan yangında yaşamını barakada sürdürmekte olan
Bu haber 2021-01-26 23:44:18 eklenmiş ve 116 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İnönü Mahallesinde bir barakada gece yarısı çıkan yangında yaşamını barakada sürdürmekte olan Mustafa Yazıcı (53) isimli şahıs feci şekilde yanarak can verdi.

Olay Akyazı’nın İnönü Mahallesi 7072 numaralı sokakta meydana geldi. Gece yarısı barakada yangın çıktığını fark eden mahalle sakinleri bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken bir taraftan da durumu İtfaiyeye haber verdiler.

Kıs a sürede yangın mahalline gelen itfaiye yangını söndürdü. İtfaiyeciler yangını söndürdükten sonra barakaya girdiklerinde feci manzara ile karşılaştılar. Zira barakada oğlu ile birlikte yaşayan Yega Mustafa lakaplı Mustafa Yazıcı yangın başladığında barakadaydı ve dışarı çıkamamış ve yanarak hayatını kaybetmişti. Beraber yaşadığı oğlunun ise yangının çıktığı gece rahatsızlığı nedeniyle tedavi olmak için gittiği hastanede yattığı öğrenildi.

Mustafa Yazıcı’nın cesedi önce Akyazı Devlet Hastanesine daha sonra da Korucuk Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
23:55 - BENİ VURDULAR SESİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Olay Akyazı’nın Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Yunus ...
23:47 - YANAN BARAKASINDA FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Akyazı İnönü Mahallesinde bir barakada gece yarısı çıkan yangında yaşamını barakada sürdür...
23:42 - ŞİDDETLİ FIRTINA YIKTI GEÇTİ
Fırtına nedeniyle enerji telleri koptu ve Akyazı uzun süre elektriksiz kaldı....
00:52 - Akyazı’da anız yangınlarının bir türlü Önüne geçilemiyo
Akyazı’da Anız yangınları nedeniyle her saat başı İtfaiye sirenleri duyulmaya başlandı....
08:12 - Medya depremi yaşayacak
Sakarya İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) işbirliği...
15:35 - AKYAZI GENELLİKLE YASAĞA UYDU ANCAK CEZA YİYENLER DE OL
25 Aralık Cuma günü saat 20.00 de başlayıp 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00 de sona er...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ