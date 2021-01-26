YANAN BARAKASINDA FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Akyazı İnönü Mahallesinde bir barakada gece yarısı çıkan yangında yaşamını barakada sürdürmekte olan

Bu haber 2021-01-26 23:44:18 eklenmiş ve 116 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İnönü Mahallesinde bir barakada gece yarısı çıkan yangında yaşamını barakada sürdürmekte olan Mustafa Yazıcı (53) isimli şahıs feci şekilde yanarak can verdi.

Olay Akyazı’nın İnönü Mahallesi 7072 numaralı sokakta meydana geldi. Gece yarısı barakada yangın çıktığını fark eden mahalle sakinleri bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken bir taraftan da durumu İtfaiyeye haber verdiler.

Kıs a sürede yangın mahalline gelen itfaiye yangını söndürdü. İtfaiyeciler yangını söndürdükten sonra barakaya girdiklerinde feci manzara ile karşılaştılar. Zira barakada oğlu ile birlikte yaşayan Yega Mustafa lakaplı Mustafa Yazıcı yangın başladığında barakadaydı ve dışarı çıkamamış ve yanarak hayatını kaybetmişti. Beraber yaşadığı oğlunun ise yangının çıktığı gece rahatsızlığı nedeniyle tedavi olmak için gittiği hastanede yattığı öğrenildi.

Mustafa Yazıcı’nın cesedi önce Akyazı Devlet Hastanesine daha sonra da Korucuk Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.