MUHTARLARDAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Yaşar Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri geçirdiği rahatsızlık

Bu haber 2021-01-26 23:42:31 eklenmiş ve 97 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Yaşar Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri geçirdiği rahatsızlık sonrası bir süredir evinde istirahat eden Karaçalılık Mahalle Muhtarı Ramazan Sayılıyı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundular.

Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Yaşar Kahraman bir süredir rahatsızlığından dolayı yatmakta olan Karaçalılık Mahallesi Muhtarımız Ramazan Sayılı kardeşimizi evinde Muhtarlarımızla birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine acil şifalar diliyor en kısa zamanda sağlığına kavuşarak görevinin başında olmasını temenni ediyoruz dedi.

Karaçallık Mahalle Muhtarı Ramazan Sayılı da Meslektaşları tarafından yapılan ziyaretin kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi ve meslektaşlarına bu ziyaretten ötürü teşekkür etti.