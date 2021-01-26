ŞİDDETLİ FIRTINA YIKTI GEÇTİ

Fırtına nedeniyle enerji telleri koptu ve Akyazı uzun süre elektriksiz kaldı.

Bu haber 2021-01-26 23:40:34 eklenmiş ve 118 kez görüntülenmiştir.

Fırtına nedeniyle enerji telleri koptu ve Akyazı uzun süre elektriksiz kaldı.

Şiddetli lodos Akyazı’da hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi ve enerji hatlarında büyük hasarlara yol açtı ve kopan elektrik telleri yüzünden Akyazı’nın birçok mahallesinde uzun süre elektrik verilemedi. Yine fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu ve Akyazılılar fırtına hızını kesene kadar bir hayli korku dolu anlar geçirdi.

SEDAŞ çalışanları fırtına nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen arızaları gidermek için adeta zamanla yarıştı ve uzun uğraşlardan sonra kesintiye uğrayan mahallelerde baş gösteren arızalar giderildi ve elektrik verildi.

Akyazılılar fırtına nedeniyle meydana gelen arızalar nedeniyle SEDAŞ’ı sorumlu tuttu ve arızaların uzun zamandan beri alt yapı çalışması yapılmamasından kaynaklı olduğu vurgulandı.

Akyazı Belediyesi de fırtına nedeniyle adeta teyakkuzdaydı. Fırtına nedeniyle devrilen ve ana yolları bile ulaşıma kapayan devrilen ağaçları kısa sürede temizledi ve yolların ulaşıma açılmasını sağladı.