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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DURMUŞ ” ÖĞRETMENLERİN HAKKI ÖDENMEZ”

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DURMUŞ ” ÖĞRETMENLERİN HAKKI ÖDENMEZ”

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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DURMUŞ ” ÖĞRETMENLERİN HAKKI ÖDENMEZ”

Akyazı Kaymakamlığı himayesinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen
Bu haber 2021-01-24 17:16:06 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamlığı himayesinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Akyazı 10LINE’ isimli canlı yayın programına misafir olan İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerimizin ve eğitim lideri okul müdürlerimizin fedakârca çalıştıklarını belirterek “Tüm meslektaşlarımı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Onların hakkı hiçbir zaman ödenemez." dedi. 

 Akyazı Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulunda hazırlanan stüdyoda gerçekleştirilen programda moderatör Okul Müdürü Mehmet Salih Şahin’in sorularını cevaplandıran İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, salgın süreci başta olmak üzere, ilimiz genelindeki uzaktan eğitim faaliyetleri ve yürütülen eğitim projeleri hakkında önemli paylaşımlarda bulundu. 

 Eğitim şehri Sakarya’da, itimadın abideleştiği bu coğrafyada bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Durmuş, ülkemizde salgın hastalığın ilk görüldüğü andan itibaren Sakarya’da eğitim camiası olarak çocuklarımıza okuldan uzak olduklarını hissettirmemek adına başarılı çalışmalar yaptıklarını anlattı. 

 Uzaktan eğitimde ilimiz öğretmenlerinin ve eğitim lideri okul müdürlerinin özveriyle görev yaptıklarını aktaran İl Millî Eğitim Müdürü Durmuş, bu süreçte tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi öğretmenlerimizin de kendi yaşamlarından fedakârlık göstererek çocuklarımızın eğitimleri için gece gündüz demeden çaba harcadıklarını ifade etti. 

  Bu hafta 7.si düzenlenen etkinlik kapsamında donanımlı bir stüdyo oluşturan Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ‘Akyazı 10LINE’ programına konuk olan İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, iki saati aşan canlı yayında “Meslektaşlarımla birlikte olmaktan çok mutluyum. Öğretmenlik bir sevgi mesleğidir. Mücadele etmekten yılmamak gerekiyor. Uzaktan eğitim faaliyetlerimizi 757 okulumuzda görev yapan 13 bin 789 öğretmenimiz, idarecilerimiz ve tüm eğitim personelimizle birlikte gerçekleştirdik ve buna devam ediyoruz.” dedi. 

 Topçusırtı AKV İlkokulu öğrencilerinin sürpriz videosu ve kitap tanıtımın da yer aldığı bölümlerle büyük ilgi gören Akyazı 10LINE canlı yayınının sonunda Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürü Recep Özdemir programa katkıları nedeniyle İl Millî Eğitim Müdürü Durmuş’a tüm Akyazı eğitim camiası adına teşekkürlerini iletti. 

 10 hafta üzerinden planlanan "Akyazı 10LINE" canlı yayın projesine; Topçusırtı AKV İlkokulu ve Ortaokulu, Dr. Enver Ören Ortaokulu, İşmont Halil Bildirici MTAL, Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu, Nahit Menteşe İlkokulu ve Ortaokulu ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Proje

 Biriminin katkı sağladığı belirtildi.

 
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