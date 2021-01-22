UZAKTAN EĞİTİM TATİLE GİRDİ

Sakarya genelinde Ana okullarında 12 bin 394, İlk Okullarda 58 bin 683 öğrenci orta okullarda 56 bin 256

Bu haber 2021-01-22 23:23:34 eklenmiş ve 74 kez görüntülenmiştir.

Sakarya genelinde Ana okullarında 12 bin 394, İlk Okullarda 58 bin 683 öğrenci orta okullarda 56 bin 256 öğrenci Orta Öğretim (lise) düzeyinde ise 59 bin 615 öğrenci bugün yarı yıl tatiline girdi.

Öğrenciler uzaktan eğitimde oldukları için bu defa ziller çalmadı karne verilmedi.Sınavlar uzaktan yapıldı. Bir çok öğrenci imkanları olmadığı için derslere katılamadı. Bu öğrencilerin nasıl değerlendirildiği ise merak konusu.

Öte yandan her yıl 15 gün olarak gerçekleşen yarı yıl tatili bu sene Nisan ayında yapılması planlanan 1 haftalık tatilinde öne çekilmesi ile 3 hafta olarak yapılacak.

- eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İŞTE 2021 MEB TAKVİMİ

Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2021

Yarıyı tatili başlangıcı: 25 Ocak 2021

İkinci dönem başlangıcı: 15 Şubat 2021