KARAPÜRÇEK’İN YENİ KAYMAKAMI GÖKAY İÇEN HIZLI BAŞLADI

20 Eylül 2020 tarihinde Karapürçek Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Gökay İçen daha koltuğunu

Bu haber 2021-01-21 21:54:16 eklenmiş ve 114 kez görüntülenmiştir.

20 Eylül 2020 tarihinde Karapürçek Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Gökay İçen daha koltuğunu ısıtmadan Karapürçek’in kalkınması ve gelişmesi için çalışmalara başladı.

Genç Kaymakam Gökay İçen göreve başlar başlamaz kısa sürede ilçeyi ve çevreyi inceleyerek ilçenin sahip olduğu potansiyelini tespit etti. Emrindeki kurum ve kuruluşlarla yapılan istişareler sonucu ilçenin ekonomik imkanları ile yapılabilecek projeler belirlendi ve uygulamaya geçildi.

İlk olarak ekonomik getirisi yüksek olan SALEP bitkisinin yetiştirilmesi için örnek çiftçiler belirlendi.

İLÇE Tarım Müdürlüğü tarafından ilk aşamada 52 bin adet salep soganı temin edilerek çiftçilere dağıtıldı ve ekimi sağlandı. Bir kısım salep soğanı da Kaymakamlı bahçesinde vatandaşların görebileceği bir bölüme dikildi.

Bu arada üretime katılmaları düşünülerek Eli Bereketli sloganı ile “KADIN GİRİŞİMCİLERİ KOOPERATİFİ” kuruldu. Kısa süre içinde üretime geçildi.Evlerde üretilen Makarna, tarhana, salça, meyve suları, çeşitli reçeller ve buna benzer ürünler belirlenen standartlarda üretilerek pazarlanmaya başlandı.

Kooperatifin üreteceği ürünlerin çeşitlendirilmesine yönelik hazırlanan ve Ticaret Bakanlığına sunulan 150 bin TL’lik hibe proje kabul edildi. Çevrede üretilen Meyve ve sebzelerin kurutulması için makine ve ekipmen gelecek bu hibe yardımla karşılanacak.

Kurulan kooperatifin ticari faaliyetleri şimdilik SOYAD vakfı eli, ile yürütüldüğünü belirten Kaymakam Gökay İçen bir başka projesi ile ilgili şunları söyledi.

“Kaymakamlığımız veren el, alan elden üstündür düsturu ile 99 ev 99 koli projesi başlatıldı. Salgın döneminde maddi sorunlar yaşayan ailelere yardım kapsamında İlçe Halkı ile el ele vererek tespit edilen 99 aileye 99 koli yardım yapacak. Salgın döneminde ilçemizde maddi sıkıntı yaşayan ailelere Devletimizin şefkatli elini uzattığını ve birçok aileye yardım elini uzattı. Duyarlı ve yardımsever halkından Kaymakamlığımıza gelen yardım etme talepleri doğrultusunda, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile tespit edilen ve maddi sıkıntı içinde olan 99 eve 99 koli yardım etmeye karar verdik.Bu kampanyaya herkesin destek sunmasını bekliyoruz. Destek sunmak isteyen vatandaşlarımız İlçe Kaymakamlığımızın 0264 471 5980 numaralı telefonu ile irtibata geçebilirler” dedi.