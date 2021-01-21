AFAD SİMİLASYON TIRINDAN AKYAZI’DA DEPREM EĞİTİMİ

Sakarya AFAD’ın mobil similasyon tırı vatandaşlara deprem eğitimi vermek

Bu haber 2021-01-21 15:53:11 eklenmiş ve 139 kez görüntülenmiştir.

Sakarya AFAD’ın mobil similasyon tırı vatandaşlara deprem eğitimi vermek üzee Akyazı’daydı.

Depremle iç içe yaşamak zorunda olduğumuz Sakarya ve ilçelerinde deprem eğitimine oldukça önem veren Sakarya AFAD ve sivil toplum örgütleri hemen her durumda afet eğitim verirken Afad da bir tır üzerine yerleştirdiği Deprem similasyon aracı ile ilçe ilçe dolaşarak eğitimlerine devam ediyor.

AFAD’ın Eğitim sorumlusu Alper Demir başkanlığında bir ekiple Akyazı’da verilen eğitime gençlerin yanı sıra yaşlı kesim de ilgi gösterdi.

2 gün süren eğitim süreci sırasında çalışmalara Merkezi Akyazı’da olan Sivil toplum örgütü S.A.B.A.H derneği üyeleri ile Belediye’den konu ile ilgili Arzu Kahveci de katılarak destek verdi.