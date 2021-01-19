BAŞKAN SOYKAN SAYILI MUHTARI ZİYARET ETTİ

Belediye Başkanı Bilal Soykan, rahatsız olan Karaçallık Muhtarı Ramazan Sayılı’yı evinde

Bu haber 2021-01-19 21:02:55 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, rahatsız olan Karaçallık Muhtarı Ramazan Sayılı’yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, değerli Mahalle Muhtarımızın rahatsızlığını öğrendim ve bu nedenle de ziyaret yaptım. Ziyaretimde her geçen gün daha da iyileşmekte olduğunu söylemesi beni memnun etti dedi.

Karaçallık Mahalle Muhtarı Ramazan Sayılı da Belediye Başkanı Soykan’ın beni ziyaret etmesi ve geçmiş olsun dileklerini iletmesi beni mutlu etti dedi ve teşekkür etti.