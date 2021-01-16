EMEKLİ ÖĞRETMEN MUAMMER BEZİRGAN VEFAT ETTİ

Akyazı Milli Eğitim camiasının sevilen isimlerinden, Merhum Tuzcu Muyo’nun damadı, Coşkun Ceyhan'ın eniştesiİzci Lideri Muammer Bezirgan hayatını kaybetti.
Muammer Bezirgan bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçirmiş ancak bir türlü sağlığına kavuşamamıştı.
Dün gece evinde kalbi duran Bezirgan 112 ekiplerinin müdahalesi ile kalbi çalıştırılmış ve Sakarya Eğitim araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Bezirgan’ın dün akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti.
Merhum Muammer Bezirgan’ın cenazesi bugün Batakköy yolu üzerindeki evinde alınan helallik sonrası merkez aile kabristanlığında toprağa verildi.
Merhum arkadaşımız Muammer Bezirgan’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI