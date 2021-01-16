EMEKLİ ÖĞRETMEN MUAMMER BEZİRGAN VEFAT ETTİ

Akyazı Milli Eğitim camiasının sevilen isimlerinden, Merhum Tuzcu Muyo’nun damadı,

Bu haber 2021-01-16 23:00:09 eklenmiş ve 102 kez görüntülenmiştir.