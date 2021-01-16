ATSO BAŞKANI BAYRAKTAR KARAPÜRÇEK KAYMAKAMINI ZİYARET ETTİ

ATSO Başkanı Z.Şinasi Bayraktar Karapürçek Kaymakamlığına atanan Gökay İçen’i ziyaret etti.

Bu haber 2021-01-16 00:03:49 eklenmiş ve 179 kez görüntülenmiştir.

ATSO Başkanı Z.Şinasi Bayraktar Karapürçek Kaymakamlığına atanan Gökay İçen’i ziyaret etti. Ziyarete Karapürçek belediye başkanı Orhan Yıldırım ve ATSO Meclis üyesi Zekeriya Yıldırım’da katıldı.

Ziyaret esnasında konuşan Kaymakam İçen, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar’ın kendisini ziyaret etmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu, Karapürçek ilçesine hizmet için elinden gelen ne ise onu fazlasıyla yapmaya hazır olduğunu, bu tür ziyaretlerin karşılıklı olarak devam etmesini ve fikir alış – verişi halinde olmaları gerektiğini söyledi.

ATSO Başkanı Şinasi Bayraktar’da yaptığı açıklamada şunları söyledi; Karapürçek İlçemize görevlendirilen Kaymakamımız İçen’i ziyaret ettik ve kendilerine hoş geldiniz diyerek görevlerinde başarı dileklerimizi ilettik. Karapürçek İlçemizin sanayisi, ticareti ve ekonomisi ile ilgili bilgiler aktardık. Sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin arttırılması, kontrollü sanayi ile ilerleyebilmesi, sanayi gelişirken tarım ve turizmi de canlandıracak projelerle birlikte faydalı yatırımlara yönelerek Karapürçek İlçemizin kalkınması, refahı ve huzuru için el birliği içinde olmamız gerektiğini dile getirdik, dedi.