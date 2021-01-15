EMEKLİ ÖĞRETMEN MUAMMER BEZİRGAN VEFAT ETTİ

Akyazı Milli Eğitim camiasının sevilen isimlerinden, Merhum Tuzcu Muyo’nun damadı, İzci Lideri Muammer Bezirgan hayatını kaybetti.
Muammer Bezirgan bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçirmiş ancak bir türlü sağlığına kavuşamamıştı.
Dün gece evinde kalbi duran Bezirgan 112 ekiplerinin müdahalesi ile kalbi çalıştırılmış ve Sakarya Eğitim araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Bezirgan’ın bugün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Cenazesi 16 Ocak 2021 Cumartesi günü defnedilecektir.
Muammer Bezirgan’ın ölümü aile çevresi ve milli Eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.