EMEKLİ ÖĞRETMEN MUAMMER BEZİRGAN VEFAT ETTİ

Akyazı Milli Eğitim camiasının sevilen isimlerinden, Merhum Tuzcu Muyo’nun damadı,

Bu haber 2021-01-15 18:26:27 eklenmiş ve 81 kez görüntülenmiştir.