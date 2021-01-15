Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
EMEKLİ ÖĞRETMEN MUAMMER BEZİRGAN VEFAT ETTİ

EMEKLİ ÖĞRETMEN MUAMMER BEZİRGAN VEFAT ETTİ

BEKLENEN KAR YAĞMAYA BAŞLADI

BEKLENEN KAR YAĞMAYA BAŞLADI

BELEDİYEDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SONUÇLANDI

BELEDİYEDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SONUÇLANDI

ATSIZ’I DOĞUM GÜNÜNDE ANDILAR

ATSIZ’I DOĞUM GÜNÜNDE ANDILAR

CHP Akyazı’da 12 öğrenciyi sevindirdi

CHP Akyazı’da 12 öğrenciyi sevindirdi

İMAMDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

İMAMDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

EMEKLİ ÖĞRETMEN MUAMMER BEZİRGAN VEFAT ETTİ

Akyazı Milli Eğitim camiasının sevilen isimlerinden, Merhum Tuzcu Muyo’nun damadı,
Bu haber 2021-01-15 18:26:27 eklenmiş ve 81 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Milli Eğitim camiasının sevilen isimlerinden, Merhum Tuzcu Muyo’nun damadı, İzci Lideri Muammer Bezirgan hayatını kaybetti.

 Muammer Bezirgan bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçirmiş ancak bir türlü sağlığına kavuşamamıştı.

 Dün gece evinde kalbi duran Bezirgan 112 ekiplerinin müdahalesi ile kalbi çalıştırılmış ve Sakarya Eğitim araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine  kaldırılmıştı. Bezirgan’ın bugün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenazesi 16 Ocak 2021 Cumartesi günü defnedilecektir.

 Muammer Bezirgan’ın ölümü aile çevresi ve milli Eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
18:29 - EMEKLİ ÖĞRETMEN MUAMMER BEZİRGAN VEFAT ETTİ
Akyazı Milli Eğitim camiasının sevilen isimlerinden, Merhum Tuzcu Muyo’nun damadı,...
00:55 - Korona Akyazı’da bir can daha aldı
Akyazı Topağaç Mahallesinde yaşayan 56 yaşındaki Hüseyin Albayrak da...
15:44 - CHP ESKİ MİLLETVEKİL KENAN AKMAN DEFNEDİLDİ
Hayatını kaybeden CHP Kocaeli eski Milletvekili Kenan Akman Kuzuluk’ta gözyaşları...
21:08 - KENAN AKMAN VEFAT ETTİ
CHP Eski Koceli Milletvekili Kenan Akman (Akalsba) Koronavirüs tedavisi...
08:27 - Korona Akyazı’da can almaya devam ediyor
Aslen Akyazılı olan Adapazarı’nda yaşayan 2 Çocuk babası 45 yaşındaki Recep Durmuş...
00:40 - GAZETECİ ÖMER DERE’NİN AĞABEYİ VEFAT ETTİ
Akyazı Hasanbey Mahallesi halkından Merhum Süleyman Dere'nin oğlu, İsmail, Ahmet,...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ