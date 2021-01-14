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BEKLENEN KAR YAĞMAYA BAŞLADI

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, uzun bir süredir yağmur
Bu haber 2021-01-14 23:48:38 eklenmiş ve 149 kez görüntülenmiştir.

 

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, uzun bir süredir yağmur yağmaması ve ülke çapında kuraklık meydana gelmesi şehirlerde susuzluk baş göstermesi, tarım alanında tehlike çanlarının çalması yaşanırken hasretle beklenen kar ve yağmur yağmaya başladı.

 Akyazı’da ilk kar yüksek kesimlerde yağarken Kuzuluk mahallesi sınırlarına kadar indi. Meteoroloji Kar yağışının gelecek hafta ortalarına kadar devam edeceğini bildirdi

 Kar yağışının devam edeceği ve yüksek kesimlerde mahalle yollarının kapanacağı ihtimaline karşı belediye ekipleri hazır bir şekilde bekliyor.
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