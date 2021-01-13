Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ATSIZ’I DOĞUM GÜNÜNDE ANDILAR

ATSIZ’I DOĞUM GÜNÜNDE ANDILAR

CHP Akyazı’da 12 öğrenciyi sevindirdi

CHP Akyazı’da 12 öğrenciyi sevindirdi

İMAMDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

İMAMDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Korona Akyazı’da bir can daha aldı

Korona Akyazı’da bir can daha aldı

Akyazı’da anız yangınlarının bir türlü Önüne geçilemiyor

Akyazı’da anız yangınlarının bir türlü Önüne geçilemiyor

TABLET KAMPANYASI BAŞLATTILAR KONURALP’E 25 TABLET BAĞIŞLADILAR

TABLET KAMPANYASI BAŞLATTILAR KONURALP’E 25 TABLET BAĞIŞLADILAR

İMAMDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Akyazı Pazarköy Caddesi üzerinde bulunan ve görev yapan İmam Hatipler ile Dernek yöneticilerinin
Bu haber 2021-01-13 01:03:18 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Pazarköy Caddesi üzerinde bulunan ve görev  yapan İmam Hatipler ile Dernek yöneticilerinin yaptığı çeşitli güzel etkinliklerle tanınan Yunus Emre Caminin şu anda görev  yapan İmam Hatibi Ramazan Bardi’nin geride bıraktığımız Cuma günü namaz çıkışı cemaatine kırmızı karanfil gül dağıtması ve dağıtım esnasında da cemaatine “Cumanız mübarek olsun. Sevdiklerinize ya gül verin, ya da gülüverin” şeklinde telkinde bulunması cemaat tarafından takdirle karşılandı.

Yunus Emre Cami İmam Hatibi Ramazan Bardi, Hz . Mevlana’nın  “Sevdiklerinize gül verin, gülünüz yoksa gülüverin” tavsiyesinden hareket ederek bugünkü etkinliği gerçekleştiriyorum. Cami cemaatimiz camilerimizin birer gülüdürler. Onlara kendileri gibi güzel kokan karanfil gül vererek teşekkür etmek istedim dedi. 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Eğitim haberleri
01:13 - CHP Akyazı’da 12 öğrenciyi sevindirdi
CHP İl başkanlığının“Öğrencilere televizyon desteği” projesi adı altında uzaktan ...
01:11 - İMAMDAN ÖRNEK DAVRANIŞ
Akyazı Pazarköy Caddesi üzerinde bulunan ve görev yapan İmam Hatipler ile Dernek yönetici...
00:41 - TABLET KAMPANYASI BAŞLATTILAR KONURALP’E 25 TABLET BAĞI
Koronavirüs salgını dolayısı ile eğitim öğretimde yaşanan sıkıntılar, eğitimin internet or...
08:19 - SAKARYA’YA SPOR LİSESİ
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, geride bıraktığımız (2020) yılında başladığı yatırı...
23:01 - ÖĞRETMENLERİMİZ YURTDIŞINDA KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYORLAR
Cidde şehrinde Kısa adı CUTO olan Uluslar arası Türk okulunda görevlendirilen eğitim nefer...
21:05 - 1000 OKUL PROJESİNDE AKYAZI’DAN 2 OKUL VAR
Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" başladı....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ