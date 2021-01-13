İMAMDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Akyazı Pazarköy Caddesi üzerinde bulunan ve görev yapan İmam Hatipler ile Dernek yöneticilerinin

Bu haber 2021-01-13 01:03:18 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Pazarköy Caddesi üzerinde bulunan ve görev yapan İmam Hatipler ile Dernek yöneticilerinin yaptığı çeşitli güzel etkinliklerle tanınan Yunus Emre Caminin şu anda görev yapan İmam Hatibi Ramazan Bardi’nin geride bıraktığımız Cuma günü namaz çıkışı cemaatine kırmızı karanfil gül dağıtması ve dağıtım esnasında da cemaatine “Cumanız mübarek olsun. Sevdiklerinize ya gül verin, ya da gülüverin” şeklinde telkinde bulunması cemaat tarafından takdirle karşılandı.

Yunus Emre Cami İmam Hatibi Ramazan Bardi, Hz . Mevlana’nın “Sevdiklerinize gül verin, gülünüz yoksa gülüverin” tavsiyesinden hareket ederek bugünkü etkinliği gerçekleştiriyorum. Cami cemaatimiz camilerimizin birer gülüdürler. Onlara kendileri gibi güzel kokan karanfil gül vererek teşekkür etmek istedim dedi.