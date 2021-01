Akyazı’da anız yangınlarının bir türlü Önüne geçilemiyor

Akyazı’da Anız yangınları nedeniyle her saat başı İtfaiye sirenleri duyulmaya başlandı.

Akyazı’da Anız yangınları nedeniyle her saat başı İtfaiye sirenleri duyulmaya başlandı. Tüm uyarılara rağmen Anız yangınları devam ediyor. Son anız yangın haber Batakköy Mahallesinde bir kavak tarlasından geldi.

Akyazı İlçe merkezinde neredeyse her saat İtfaiye siren sesleri duyuluyor sebebi ise bilinçsiz bir şekilde tarlalarda yakılan anız yangınları. Yakılan her anızda toprakta yaşayan birçok canlı yanarak feci şekilde can verirken doğaya verilen zarar ve bozulan doğa dengesi sonucu istemeyen afetlerle karşı karşıya kalınıyor.

Tüm uyarılara rağmen bu sefer anız yangın haberi Batakköy Mahallesini Akyazı Devlet Hastanesi ve KüçücekCaddesine bağlayan yoldaki bir kavak ekili tarladan geldi. Çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ANIZ YAKMANIN TOPRAK ÜZERİNDE YAPTIĞI OLUMSUZ ETKİLER:

Anız yangınlarının toprak içersindeki faydalı canlıları ve organik maddeyi yakması: Anızlar yakıldığında tarla toprağı yüzeyinde 252 dereceyi bulan yakıcı bir sıcaklık oluşmaktadır. Bu yüksek sıcaklık toprağın üst katmanlarındaki kil gibi toprak parçacıklarını pişirmekte, topraktaki bir çok faydalı mikroorganizma ve solucan gibi küçük canlıları yakarak öldürmektedir. Ayrıca anız yakılması sonucu oluşan yüksek sıcaklık toprağın üzerindeki sap, anız gibi artıkları yakarken toprağın üst tabakasındaki organik maddeyi de yakmakta, bazı mikroelementleri bitkilerin faydalanamayacağı forma dönüştürmekte ve bu gibi tarlalarda yetişen ürünlerdir.