TABLET KAMPANYASI BAŞLATTILAR KONURALP’E 25 TABLET BAĞIŞLADILAR

Koronavirüs salgını dolayısı ile eğitim öğretimde yaşanan sıkıntılar, eğitimin internet ortamında yapılması

Bu haber 2021-01-13 00:33:58 eklenmiş ve 93 kez görüntülenmiştir.

Koronavirüs salgını dolayısı ile eğitim öğretimde yaşanan sıkıntılar, eğitimin internet ortamında yapılması zorunluluğu 3 önemli ihtiyacı da gündeme getirdi. Bunlar Bilgisayar, Tablet ve internet.

Bu ihtiyaçları evlerinde veya başka imkanlarla karşılayan öğrenciler olduğu gibi bir çok öğrenci de bu imkanları olmadığı için derslere katılamıyor ve diğer arkadaşlarına göre eğitim öğretimden mahrum kalıyordu.

Bu eşitsizliği asgariye indirebilmek için durum okul öğretmen ve öğrencilerini harekete geçirdi ve çevre imkanları ile yardıma muhtaç öğrenciler tablet temin etmeye yöneltti.

Ö ğretmen açısından da üzüntü kaynağı olan bu durumda sınıf öğrencileri arasında da farklılıklara neden olacağından Okul öğretmenlerinden Seda Arslan harekete geçerek İstanbul’da tanıdığı Mahmut Karataşlıoğlu adlı bir hayırsever iş adamına ulaştı ve derdini anlattı.

Seda Öğretmenin bu çağrısına duyarsız kalmayan Mahmut Karataşlıoğlu arkadaşları kendi çevresinde tablet kampanyası başlattı. Ve kısa sürede 35 tablet toplandı. Bu tabletlerin 10 adedini Artvinde Kemalpaşa İlkokuluna 25 tanesini de arkadaşları ile birlikte Akyazı Konuralp İlkokuluna gelerek Okul Müdürü İrfan Bakır’a teslim etti.

Tabletleri teslim alan Okul Müdürü İrfan Bakır Mahmut Özkarataşlıoğlu ve kampanyaya destek veren diğer arkadaşlarına teşekkür ederek bu tabletlerle önemli bir açığımızı kapatacağız ve onların da eğitim öğretime katılmalarını sağlayacağız diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Hayırsever iş adamı Mahmut Özkarataşlıoğlu ve arkadaşları okulu gezdikten ve çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperliğe teşekkür ederek okuldan ve Akyazı’dan ayrıldılar.

Tabletler en kısa zamanda ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.



