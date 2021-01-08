CHP ESKİ MİLLETVEKİL KENAN AKMAN DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden CHP Kocaeli eski Milletvekili Kenan Akman Kuzuluk’ta gözyaşları

Bu haber 2021-01-08 15:35:43 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

Hayatını kaybeden CHP Kocaeli eski Milletvekili Kenan Akman Kuzuluk’ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Koronavirüse yakalanan ve tedavi görmekte olduğu İstanbul Acıbadem Atakent Halkalı Üniversite Hastanesinde hayatını kaybeden Akman için resmi tören düzenlendi.

Kenan Akman’ın cenazesi önce ikametgahı olan Kocaeli’ne getirildi. CHP Kocaeli İl Başkanlığında düzenlenen törenin ardından Baba ocağı olan Kuzuluk’a getirilen Kenan Akman’ın cenazesi alınan helallik ve Emekli Din görevlisi Mustafa Kurukuz tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası tören mangası omuzlarında bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına alınarak Kuzuluk merkez mezarlığına getirildi. Gözyaşları arasında toprağa verilen Kenan Akman 85 yaşında idi.

Cenaze törenine Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Sakarya İl başkanı Ecevit Keleş, CHP Kocaeli İl Başkanı Hasan Özgür Yıldızlı, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, CHP Akyazı İlçe Başkanı

Mustafa İyiyazıcı ile yakınları ve sevenlerinden oluşan kalabalık bir cemaat katıldı.

Kenan Akman evli ve 2 çocuk babası idi.