Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CHP ESKİ MİLLETVEKİL KENAN AKMAN DEFNEDİLDİ

CHP ESKİ MİLLETVEKİL KENAN AKMAN DEFNEDİLDİ

SAKARYA’YA SPOR LİSESİ

SAKARYA’YA SPOR LİSESİ

Medya depremi yaşayacak

Medya depremi yaşayacak

KENAN AKMAN VEFAT ETTİ

KENAN AKMAN VEFAT ETTİ

AK PARTİ İL BAŞKANI YUNUS TEVER İLÇEMİZDE BİR DİZİ ZİYARETTE BULUNDU

AK PARTİ İL BAŞKANI YUNUS TEVER İLÇEMİZDE BİR DİZİ ZİYARETTE BULUNDU

BELEDİYE MECLİS SALONU YENİLENDİ

BELEDİYE MECLİS SALONU YENİLENDİ

CHP ESKİ MİLLETVEKİL KENAN AKMAN DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden CHP Kocaeli eski Milletvekili Kenan Akman Kuzuluk’ta gözyaşları
Bu haber 2021-01-08 15:35:43 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

 

Hayatını kaybeden CHP Kocaeli eski Milletvekili Kenan Akman  Kuzuluk’ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Koronavirüse yakalanan ve tedavi görmekte olduğu İstanbul Acıbadem Atakent Halkalı Üniversite Hastanesinde hayatını kaybeden Akman için resmi tören düzenlendi.

 Kenan Akman’ın cenazesi önce ikametgahı olan Kocaeli’ne getirildi. CHP Kocaeli İl Başkanlığında düzenlenen törenin ardından Baba ocağı olan Kuzuluk’a getirilen Kenan Akman’ın cenazesi alınan helallik ve Emekli Din görevlisi Mustafa Kurukuz tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası tören mangası omuzlarında bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına alınarak Kuzuluk merkez mezarlığına getirildi. Gözyaşları arasında toprağa verilen Kenan Akman 85 yaşında idi.

 Cenaze törenine Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Sakarya İl başkanı Ecevit Keleş, CHP Kocaeli İl Başkanı Hasan Özgür Yıldızlı, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, CHP Akyazı İlçe Başkanı

Mustafa İyiyazıcı ile yakınları ve sevenlerinden oluşan kalabalık bir cemaat katıldı.

Kenan Akman evli ve 2 çocuk babası idi.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
15:44 - CHP ESKİ MİLLETVEKİL KENAN AKMAN DEFNEDİLDİ
Hayatını kaybeden CHP Kocaeli eski Milletvekili Kenan Akman Kuzuluk’ta gözyaşları...
21:08 - KENAN AKMAN VEFAT ETTİ
CHP Eski Koceli Milletvekili Kenan Akman (Akalsba) Koronavirüs tedavisi...
08:27 - Korona Akyazı’da can almaya devam ediyor
Aslen Akyazılı olan Adapazarı’nda yaşayan 2 Çocuk babası 45 yaşındaki Recep Durmuş...
00:40 - GAZETECİ ÖMER DERE’NİN AĞABEYİ VEFAT ETTİ
Akyazı Hasanbey Mahallesi halkından Merhum Süleyman Dere'nin oğlu, İsmail, Ahmet,...
23:56 - YAZICI AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Akyazı Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Hüseyin Yazıcı, Akyazı imamlarından Hasan Yazıcı'nın abi...
19:38 - ENVER HOCAYI DA KAYBETTİK
Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii emekli müezzini Enver Yıldırım, ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ